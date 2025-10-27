3M Produktmanager Gehälter

Die Produktmanager-Vergütung in India bei 3M beträgt ₹8.16M pro year für T3. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für 3Ms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung ₹1.72M - ₹2.01M India Übliche Spanne Mögliche Spanne ₹1.5M ₹1.72M ₹2.01M ₹2.14M Übliche Spanne Mögliche Spanne

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus T1 Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- T2 Advanced Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- T3 Senior Product Manager ₹8.16M ₹7.94M ₹0 ₹217K T4 Specialist Product Manager ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Anzeigen 2 Weitere Stufen

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 0 % JAHR 1 0 % JAHR 2 100 % JAHR 3 Aktienart RSU + Options Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 0 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 0.00 % jährlich )

0 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 0.00 % jährlich )

100 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 100.00 % jährlich ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart RSU + Options Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.30 % jährlich ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Wie ist der Vesting-Plan bei 3M ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Produktmanager Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.