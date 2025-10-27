Unternehmensverzeichnis
3M
3M Produktmanager Gehälter

Die Produktmanager-Vergütung in India bei 3M beträgt ₹8.16M pro year für T3. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für 3Ms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹1.72M - ₹2.01M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

0%

JAHR 1

0%

JAHR 2

100 %

JAHR 3

Aktienart
RSU + Options

Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (0.00% jährlich)

  • 0% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (0.00% jährlich)

  • 100% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (100.00% jährlich)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU + Options

Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei 3M in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹8,159,106. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 3M für die Position Produktmanager in India beträgt ₹1,496,373.

