Die Information Technologist (IT)-Vergütung bei 3M beträgt $64K pro year für T1. Das mittlere yearliche Vergütungspaket beläuft sich auf $105K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für 3Ms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 0 % JAHR 1 0 % JAHR 2 100 % JAHR 3 Aktienart RSU + Options Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 0 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 0.00 % jährlich )

0 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 0.00 % jährlich )

100 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 100.00 % jährlich ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart RSU + Options Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.30 % jährlich ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Wie ist der Vesting-Plan bei 3M ?

