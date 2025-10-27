Unternehmensverzeichnis
3M
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Hardware-Ingenieur

  • Alle Hardware-Ingenieur-Gehälter

3M Hardware-Ingenieur Gehälter

Die Hardware-Ingenieur-Vergütung in United States bei 3M beträgt $127K pro year für T3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $128K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für 3Ms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
T1
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Advanced Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior Hardware Engineer
$127K
$122K
$0
$4.1K
T4
Specialist Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Anzeigen 5 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Vesting-Zeitplan

0%

JAHR 1

0%

JAHR 2

100 %

JAHR 3

Aktienart
RSU + Options

Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (0.00% jährlich)

  • 0% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (0.00% jährlich)

  • 100% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (100.00% jährlich)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU + Options

Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Hardware-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Hardware-Ingenieur bei 3M in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $159,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 3M für die Position Hardware-Ingenieur in United States beträgt $127,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für 3M gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen