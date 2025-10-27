Unternehmensverzeichnis
3M
3M Datenanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Datenanalyst-Gesamtvergütung in Taiwan bei 3M reicht von NT$490K bis NT$668K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für 3Ms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

0%

JAHR 1

0%

JAHR 2

100 %

JAHR 3

Aktienart
RSU + Options

Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (0.00% jährlich)

  • 0% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (0.00% jährlich)

  • 100% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (100.00% jährlich)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU + Options

Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenanalyst bei 3M in Taiwan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NT$668,339. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 3M für die Position Datenanalyst in Taiwan beträgt NT$489,731.

