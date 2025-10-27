Unternehmensverzeichnis
3M
3M Chemieingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Chemieingenieur-Gesamtvergütung in United States bei 3M reicht von $82.5K bis $113K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für 3Ms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$88.3K - $107K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$82.5K$88.3K$107K$113K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

0%

JAHR 1

0%

JAHR 2

100 %

JAHR 3

Aktienart
RSU + Options

Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (0.00% jährlich)

  • 0% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (0.00% jährlich)

  • 100% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (100.00% jährlich)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU + Options

Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Chemieingenieur bei 3M in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $112,520. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 3M für die Position Chemieingenieur in United States beträgt $82,450.

Weitere Ressourcen