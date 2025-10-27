Die durchschnittliche Buchhalter-Gesamtvergütung in Costa Rica bei 3M reicht von CRC 10.83M bis CRC 15.45M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für 3Ms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
0%
JAHR 1
0%
JAHR 2
100 %
JAHR 3
Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (0.00% jährlich)
0% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (0.00% jährlich)
100% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (100.00% jährlich)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)
