Die durchschnittliche Buchhalter-Gesamtvergütung in Costa Rica bei 3M reicht von CRC 10.83M bis CRC 15.45M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für 3Ms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

0%

JAHR 1

0%

JAHR 2

100 %

JAHR 3

Aktienart
RSU + Options

Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (0.00% jährlich)

  • 0% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (0.00% jährlich)

  • 100% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (100.00% jährlich)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU + Options

Bei 3M unterliegen RSU + Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Buchhalter bei 3M in Costa Rica liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CRC 15,449,197. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 3M für die Position Buchhalter in Costa Rica beträgt CRC 10,827,642.

