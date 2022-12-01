Unternehmensverzeichnis
3Commas
3Commas Gehälter

3Commas's Gehaltsbereich reicht von $38,745 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst in Georgia am unteren Ende bis $82,802 für einen Data Scientist in Cyprus am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 3Commas. Zuletzt aktualisiert: 8/10/2025

$160K

Datenanalyst
$38.7K
Data Scientist
$82.8K
Produktdesigner
$51K

Produktmanager
$47.8K
Projektmanager
$49.8K
Software-Ingenieur
$69.6K
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei 3Commas gemeldet wurde, ist Data Scientist at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $82,802. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei 3Commas gemeldet wurde, beträgt $50,354.

Andere Ressourcen