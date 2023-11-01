2degrees Gehälter

2degreess Gehaltsbereich reicht von $42,587 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $100,500 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 2degrees . Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025