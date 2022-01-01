Unternehmensverzeichnis
23andMe
23andMe Gehälter

23andMes Gehaltsbereich reicht von $48,634 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $305,520 für einen Marketing am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 23andMe. Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025

$160K

Software-Ingenieur
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Programmmanager
Median $170K
Datenwissenschaftler
Median $160K

Business-Analyst
$181K
Datenanalyst
$147K
Finanzanalyst
$175K
Marketing
$306K
Produktdesigner
$48.6K
Personalvermittler
$242K
Cybersicherheitsanalyst
$204K
Software-Engineering-Manager
$269K
UX-Forscher
$173K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei 23andMe ist Marketing at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $305,520. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 23andMe beträgt $177,761.

