Unternehmensverzeichnis
1Password
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

1Password Gehälter

1Password's Gehaltsbereich reicht von $32,474 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $218,900 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 1Password. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Produktdesigner
Median $115K
Kundenservice
Median $32.5K
Produktmanager
Median $118K
Vertrieb
Median $139K
Business Analyst
$80.2K
Kundenerfolg
$137K
Data Science Manager
$196K
Data Scientist
$137K
Marketing
$81.8K
Partnermanager
$92.6K
Produktdesign-Manager
$188K
Vertriebsingenieur
$123K
Software Engineering Manager
$219K
Technischer Redakteur
$117K
UX-Forscher
$55K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei 1Password unterliegen Aktien-/Equity-Gewährungen einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen in Kontakt zu treten, Karrieretipps zu erhalten und mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

The highest paying role reported at 1Password is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1Password is $123,310.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für 1Password gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Swimlane
  • Alert Logic
  • Security Compass
  • Cybereason
  • Workhuman
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen