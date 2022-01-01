Unternehmensverzeichnis
10x Genomics
10x Genomics Gehälter

10x Genomics's Gehaltsbereich reicht von $92,859 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Facility-Manager am unteren Ende bis $477,375 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 10x Genomics. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $332K

Software-Qualitätssicherungsingenieur

Maschinenbauingenieur
Median $230K
Biomedizintechniker
$120K

Data Scientist
$347K
Facility-Manager
$92.9K
Informationstechnologe (IT)
$203K
Rechtswesen
$375K
Marketing-Betrieb
$285K
Optikingenieur
$219K
Produktdesigner
$159K
Produktmanager
$353K
Recruiter
$214K
Software Engineering Manager
$477K
