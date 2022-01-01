Unternehmensverzeichnis
1010data
1010data Gehälter

1010data's Gehaltsbereich reicht von $105,023 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business Analyst am unteren Ende bis $263,160 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 1010data. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

$160K

Business Analyst
$105K
Data Scientist
$114K
Software-Ingenieur
Median $125K

Software Engineering Manager
$263K
Lösungsarchitekt
$132K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei 1010data gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $263,160. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei 1010data gemeldet wurde, beträgt $125,000.

Andere Ressourcen