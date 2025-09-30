Unternehmensverzeichnis
100ms
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Greater Bengaluru

100ms Software-Ingenieur Gehälter in Greater Bengaluru

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater Bengaluru bei 100ms beläuft sich auf ₹3.86M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für 100mss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Median-Paket
company icon
100ms
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹3.86M
Stufe
E4
Grundgehalt
₹3.2M
Stock (/yr)
₹207K
Bonus
₹454K
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei 100ms?

₹13.94M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Beitragen

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei 100ms in Greater Bengaluru liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹5,312,813. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei 100ms für die Position Software-Ingenieur in Greater Bengaluru beträgt ₹3,201,064.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für 100ms gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Snap
  • Square
  • Apple
  • Spotify
  • Coinbase
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen