Unternehmensverzeichnis
Staples
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Staples Gehälter

Staples's Gehaltsbereich reicht von $26,722 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $283,575 für einen Finanzanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Staples. Zuletzt aktualisiert: 8/7/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $135K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Data Scientist
Median $98.5K
Vertrieb
Median $26.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
56 9
Produktmanager
Median $138K
Produktdesigner
Median $66.4K

UX-Designer

Business Analyst
$119K
Datenanalyst
$69.7K
Finanzanalyst
$284K
Marketing
$49.8K
Projektmanager
$96.5K
Cybersicherheitsanalyst
$40.2K
Software Engineering Manager
$175K
Lösungsarchitekt
$145K
Technischer Programm-Manager
$101K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Staples gemeldet wurde, ist Finanzanalyst at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $283,575. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Staples gemeldet wurde, beträgt $99,500.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Staples gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Digital River
  • Foursquare
  • Mozilla
  • Collective Health
  • Athenahealth
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen