Salini Impregilo
    • Über

    Salini Impregilo is a global construction company focused on infrastructure projects, including roads, bridges, dams, and buildings. It operates in over 50 countries across five continents.

    salini-impregilo.com
    Website
    2014
    Gründungsjahr
    2,250
    # Mitarbeiter
    $500M-$1B
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Andere Ressourcen