SAIC Gehälter

SAIC's Gehaltsbereich reicht von $40,768 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $651,379 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SAIC. Zuletzt aktualisiert: 8/7/2025

$160K

Software-Ingenieur
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Netzwerkingenieur

Systemingenieur

DevOps-Ingenieur

Informationstechnologe (IT)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Lösungsarchitekt
Median $220K

Cloud-Architekt

Data Scientist
Median $125K
Cybersicherheitsanalyst
Median $177K
Verwaltungsassistent
$131K
Luft- und Raumfahrtingenieur
$84.6K
Geschäftsbetrieb
$142K
Business Analyst
$75.3K
Datenanalyst
$40.8K
Elektroingenieur
$230K
Hardware-Ingenieur
$161K
Personalwesen
$147K
Unternehmensberater
$121K
Maschinenbauingenieur
$104K
Produktdesigner
$651K
Produktmanager
$191K
Programmmanager
$166K
Projektmanager
$169K
Vertrieb
$124K
Vertriebsingenieur
$136K
Technischer Programm-Manager
$177K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei SAIC gemeldet wurde, ist Produktdesigner at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $651,379. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei SAIC gemeldet wurde, beträgt $135,675.

