Kroger
Kroger Gehälter

Kroger's Gehaltsbereich reicht von $33,446 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business Analyst am unteren Ende bis $211,050 für einen Marketing-Betrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Kroger. Zuletzt aktualisiert: 8/7/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Dateningenieur

Produktmanager
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Produktdesigner
Median $135K

UX-Designer

Informationstechnologe (IT)
Median $99.5K
Data Scientist
Median $118K
Projektmanager
Median $170K
Software Engineering Manager
Median $186K
Buchhalter
$80.6K

Technischer Buchhalter

Verwaltungsassistent
$50.7K
Business Operations Manager
$126K
Business Analyst
$33.4K
Kundenservice
$78.6K
Kundenerfolg
$75.4K
Datenanalyst
$60.3K
Finanzanalyst
$95.5K
Unternehmensberater
$191K
Marketing
$94.3K
Marketing-Betrieb
$211K
Programmmanager
$169K
Recruiter
$74.9K
Vertrieb
$86.7K
Cybersicherheitsanalyst
$69.7K
UX-Forscher
$191K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Kroger gemeldet wurde, ist Marketing-Betrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $211,050. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Kroger gemeldet wurde, beträgt $112,381.

