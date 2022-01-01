Unternehmensverzeichnis
Credit Karma Gehälter

Credit Karma's Gehaltsbereich reicht von $99,500 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsbetrieb am unteren Ende bis $727,714 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Credit Karma. Zuletzt aktualisiert: 8/8/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Dateningenieur

Produktmanager
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Software Engineering Manager
Median $489K

Marketing
Median $273K
Data Scientist
Median $280K
Produktdesigner
Median $447K
Business Analyst
Median $200K
Technischer Programm-Manager
Median $285K
Geschäftsentwicklung
Median $224K
Geschäftsbetrieb
$99.5K
Data Science Manager
$334K
Produktdesign-Manager
$561K
Programmmanager
$154K
Recruiter
$117K
Vertrieb
$408K
Cybersicherheitsanalyst
$219K
Lösungsarchitekt
$362K

Datenarchitekt

Cloud Security Architect

Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Credit Karma unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Credit Karma gemeldet wurde, ist Produktmanager at the Director level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $727,714. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Credit Karma gemeldet wurde, beträgt $321,045.

