ChargePoint
ChargePoint Gehälter

ChargePoint's Gehaltsbereich reicht von $55,088 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Data Science Manager in India am unteren Ende bis $266,325 für einen Technischer Programm-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ChargePoint. Zuletzt aktualisiert: 8/8/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $190K
Produktmanager
Median $130K
Hardware-Ingenieur
Median $160K

Data Science Manager
$55.1K
Data Scientist
$59K
Elektroingenieur
$209K
Finanzanalyst
$224K
Personalwesen
$113K
Informationstechnologe (IT)
$104K
Maschinenbauingenieur
$158K
Programmmanager
$234K
Vertrieb
$206K
Software Engineering Manager
$244K
Technischer Programm-Manager
$266K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei ChargePoint unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei ChargePoint gemeldet wurde, ist Technischer Programm-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $266,325. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei ChargePoint gemeldet wurde, beträgt $175,000.

