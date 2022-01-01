Unternehmensverzeichnis
Applied Intuition
Applied Intuition Gehälter

Applied Intuition's Gehaltsbereich reicht von $100,500 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen UX-Forscher am unteren Ende bis $483,570 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Applied Intuition. Zuletzt aktualisiert: 8/7/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Full-Stack-Softwareingenieur

Recruiter
Median $140K
Geschäftsentwicklung
$218K

Personalwesen
$422K
Maschinenbauingenieur
$136K
Produktdesigner
$484K
Cybersicherheitsanalyst
$143K
Software Engineering Manager
$201K
Technischer Programm-Manager
$201K
UX-Forscher
$101K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
Options

Bei Applied Intuition unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
Options

Bei Applied Intuition unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Andere Ressourcen