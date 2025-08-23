Elektroteknisk ingeniør Løn i United Arab Emirates

Hvad er lønnen for en Elektroteknisk ingeniør i United Arab Emirates? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Elektroteknisk ingeniør i United Arab Emirates er AED 276,002.

Hvad er minimumslønnen for en Elektroteknisk ingeniør i United Arab Emirates? Selvom der ikke er en minimumsløn for en Elektroteknisk ingeniør i United Arab Emirates, er den gennemsnitlige samlede kompensation AED 276,002.