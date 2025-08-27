Data Scientist Løn i Friedrichshafen, Germany

Hvad er lønnen for en Data Scientist i Friedrichshafen, Germany? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Scientist i Friedrichshafen, Germany er €79,855.

Hvad er mindstelønnen for en Data Scientist i Friedrichshafen, Germany? Selvom der ikke er nogen mindsteløn for en Data Scientist i Friedrichshafen, Germany, er den gennemsnitlige samlede kompensation €79,855.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Data Scientist i Friedrichshafen, Germany? Den højest betalende virksomhed for en Data Scientist i Friedrichshafen, Germany er Grab med en gennemsnitlig samlet kompensation på €124,078.