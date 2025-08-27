Data Scientist Løn i Exeter, United Kingdom

Hvad er lønnen for en Data Scientist i Exeter, United Kingdom? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Scientist i Exeter, United Kingdom er £32,377.

Hvad er mindstelønnen for en Data Scientist i Exeter, United Kingdom? Selvom der ikke er nogen mindsteløn for en Data Scientist i Exeter, United Kingdom, er den gennemsnitlige samlede kompensation £32,377.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Data Scientist i Exeter, United Kingdom? Den højest betalende virksomhed for en Data Scientist i Exeter, United Kingdom er Grab med en gennemsnitlig samlet kompensation på £104,738.