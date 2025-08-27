Data Scientist Løn i East Hanover, NJ

Hvad er lønnen for en Data Scientist i East Hanover, NJ? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Scientist i East Hanover, NJ er $231,608.

Hvad er mindstelønnen for en Data Scientist i East Hanover, NJ? Selvom der ikke er nogen mindsteløn for en Data Scientist i East Hanover, NJ, er den gennemsnitlige samlede kompensation $231,608.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Data Scientist i East Hanover, NJ? Den højest betalende virksomhed for en Data Scientist i East Hanover, NJ er Facebook med en gennemsnitlig samlet kompensation på $375,000.