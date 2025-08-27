Data Scientist Løn i Chapel Hill, NC

Hvad er lønnen for en Data Scientist i Chapel Hill, NC? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Scientist i Chapel Hill, NC er $67,250.

Hvad er mindstelønnen for en Data Scientist i Chapel Hill, NC? Selvom der ikke er nogen mindsteløn for en Data Scientist i Chapel Hill, NC, er den gennemsnitlige samlede kompensation $67,250.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Data Scientist i Chapel Hill, NC? Den højest betalende virksomhed for en Data Scientist i Chapel Hill, NC er Cisco med en gennemsnitlig samlet kompensation på $184,800.