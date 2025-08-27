Data Scientist Løn i Chandigarh, India

Hvad er lønnen for en Data Scientist i Chandigarh, India? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Scientist i Chandigarh, India er ₹1,717,581.

Hvad er mindstelønnen for en Data Scientist i Chandigarh, India? Selvom der ikke er nogen mindsteløn for en Data Scientist i Chandigarh, India, er den gennemsnitlige samlede kompensation ₹1,717,581.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Data Scientist i Chandigarh, India? Den højest betalende virksomhed for en Data Scientist i Chandigarh, India er Grab med en gennemsnitlig samlet kompensation på ₹11,905,101.