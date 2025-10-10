Data Scientist Løn i Brisbane, CA

Hvad er lønnen for en Data Scientist i Brisbane, CA? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Scientist i Brisbane, CA er $215,410.

Hvad er mindstelønnen for en Data Scientist i Brisbane, CA? Selvom der ikke er en minimumsløn for en Data Scientist i Brisbane, CA, er den gennemsnitlige samlede kompensation $215,410.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Data Scientist i Brisbane, CA? Det højest betalende selskab for en Data Scientist i Brisbane, CA er Facebook med en gennemsnitlig samlet kompensation på $422,750.