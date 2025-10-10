Data Scientist Løn i Braga, Portugal

Hvad er lønnen for en Data Scientist i Braga, Portugal? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Scientist i Braga, Portugal er €38,448.

Hvad er mindstelønnen for en Data Scientist i Braga, Portugal? Selvom der ikke er en minimumsløn for en Data Scientist i Braga, Portugal, er den gennemsnitlige samlede kompensation €38,448.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Data Scientist i Braga, Portugal? Det højest betalende selskab for en Data Scientist i Braga, Portugal er Grab med en gennemsnitlig samlet kompensation på €121,548.