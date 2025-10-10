Data Scientist Løn i Bloomfield, CT

Hvad er lønnen for en Data Scientist i Bloomfield, CT? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Scientist i Bloomfield, CT er $104,000.

Hvad er mindstelønnen for en Data Scientist i Bloomfield, CT? Selvom der ikke er en minimumsløn for en Data Scientist i Bloomfield, CT, er den gennemsnitlige samlede kompensation $104,000.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Data Scientist i Bloomfield, CT? Det højest betalende selskab for en Data Scientist i Bloomfield, CT er CVS Health med en gennemsnitlig samlet kompensation på $210,000.