Dataanalytiker Løn i Bergamo, Italy

Hvad er lønnen for en Dataanalytiker i Bergamo, Italy? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Dataanalytiker i Bergamo, Italy er €32,811.

Hvad er mindstelønnen for en Dataanalytiker i Bergamo, Italy? Selvom der ikke er en minimumsløn for en Dataanalytiker i Bergamo, Italy, er den gennemsnitlige samlede kompensation €32,811.