Data Scientist Løn i Baku, Azerbaijan

Hvad er lønnen for en Data Scientist i Baku, Azerbaijan? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Scientist i Baku, Azerbaijan er AZN 41,871.

Hvad er mindstelønnen for en Data Scientist i Baku, Azerbaijan? Selvom der ikke er en minimumsløn for en Data Scientist i Baku, Azerbaijan, er den gennemsnitlige samlede kompensation AZN 41,871.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Data Scientist i Baku, Azerbaijan? Det højest betalende selskab for en Data Scientist i Baku, Azerbaijan er Grab med en gennemsnitlig samlet kompensation på AZN 235,187.