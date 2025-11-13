Data Science Manager Løn i Shanghai, China

Hvad er lønnen for en Data Science Manager i Shanghai, China? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Science Manager i Shanghai, China er CN¥1,165,307.

Hvad er mindstelønnen for en Data Science Manager i Shanghai, China? Selvom der ikke er en minimumsløn for en Data Science Manager i Shanghai, China, er den gennemsnitlige samlede kompensation CN¥1,165,307.