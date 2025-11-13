Data Science Manager Løn i Santiago, Chile

Hvad er lønnen for en Data Science Manager i Santiago, Chile? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Science Manager i Santiago, Chile er CLP 47,655,894.

Hvad er mindstelønnen for en Data Science Manager i Santiago, Chile? Selvom der ikke er en minimumsløn for en Data Science Manager i Santiago, Chile, er den gennemsnitlige samlede kompensation CLP 47,655,894.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Data Science Manager i Santiago, Chile? Det højest betalende selskab for en Data Science Manager i Santiago, Chile er ByteDance med en gennemsnitlig samlet kompensation på CLP 233,883,229.