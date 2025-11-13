Data Science Manager Løn i Rotterdam, Netherlands

Hvad er lønnen for en Data Science Manager i Rotterdam, Netherlands? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Science Manager i Rotterdam, Netherlands er €92,537.

Hvad er mindstelønnen for en Data Science Manager i Rotterdam, Netherlands? Selvom der ikke er en minimumsløn for en Data Science Manager i Rotterdam, Netherlands, er den gennemsnitlige samlede kompensation €92,537.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Data Science Manager i Rotterdam, Netherlands? Det højest betalende selskab for en Data Science Manager i Rotterdam, Netherlands er ByteDance med en gennemsnitlig samlet kompensation på €219,667.