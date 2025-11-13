Hvad er lønnen for en Data Science Manager i Prague Metropolitan Area, CZ? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Science Manager i Prague Metropolitan Area, CZ er CZK 1,856,055.

Hvad er mindstelønnen for en Data Science Manager i Prague Metropolitan Area, CZ? Selvom der ikke er en minimumsløn for en Data Science Manager i Prague Metropolitan Area, CZ, er den gennemsnitlige samlede kompensation CZK 1,856,055.