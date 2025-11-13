Data Science Manager Løn i Prague, Czech Republic

Hvad er lønnen for en Data Science Manager i Prague, Czech Republic? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Data Science Manager i Prague, Czech Republic er CZK 1,860,111.

Hvad er mindstelønnen for en Data Science Manager i Prague, Czech Republic? Selvom der ikke er en minimumsløn for en Data Science Manager i Prague, Czech Republic, er den gennemsnitlige samlede kompensation CZK 1,860,111.