Revisor Løn i Copenhagen , Denmark

Hvad er lønnen for en Revisor i Copenhagen , Denmark? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Revisor i Copenhagen , Denmark er DKK 625,653.

Hvad er mindstelønnen for en Revisor i Copenhagen , Denmark? Selvom der ikke er nogen mindsteløn for en Revisor i Copenhagen , Denmark, er den gennemsnitlige samlede kompensation DKK 625,653.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Revisor i Copenhagen , Denmark? Den højest betalende virksomhed for en Revisor i Copenhagen , Denmark er Ernst and Young med en gennemsnitlig samlet kompensation på DKK 227,293.