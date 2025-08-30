Revisor Løn i Ankara, Turkey

Hvad er lønnen for en Revisor i Ankara, Turkey? Den gennemsnitlige samlede kompensation for en Revisor i Ankara, Turkey er TRY 1,087,617.

Hvad er mindstelønnen for en Revisor i Ankara, Turkey? Selvom der ikke er nogen mindsteløn for en Revisor i Ankara, Turkey, er den gennemsnitlige samlede kompensation TRY 1,087,617.

Hvilken virksomhed betaler mest for en Revisor i Ankara, Turkey? Den højest betalende virksomhed for en Revisor i Ankara, Turkey er Ernst and Young med en gennemsnitlig samlet kompensation på TRY 1,297,851.