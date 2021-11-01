Zwift Lønninger

Virksomhedsoversigt
Zwift's løn spænder fra $75,154 i samlet kompensation om året for en Marketing i den lave ende til $264,500 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zwift. Sidst opdateret: 9/7/2025

$160K

Produktleder
Median $265K
Software Ingeniør
Median $138K
Data Scientist
Median $215K

Human Resources
$186K
Marketing
$75.2K
Programleder
$156K
Software Engineering Leder
$188K
Teknisk Programleder
$150K
OSS

The highest paying role reported at Zwift is Produktleder with a yearly total compensation of $264,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zwift is $170,850.

Andre ressourcer