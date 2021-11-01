Zwift Lønninger

Zwift's løn spænder fra $75,154 i samlet kompensation om året for en Marketing i den lave ende til $264,500 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zwift . Sidst opdateret: 9/7/2025