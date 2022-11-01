Virksomhedsoversigt
Zurich Insurance
Zurich Insurance Lønninger

Zurich Insurance's løn spænder fra $27,980 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $281,400 for en Investeringsrådgiver i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zurich Insurance. Sidst opdateret: 9/2/2025

$160K

Data Scientist
Median $121K
Software Ingeniør
Median $111K
Aktuar
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Løsningsarkitekt
Median $61.7K
Administrativ Assistent
$28K
Forretningsanalytiker
$53.7K
Data Science Leder
$224K
Finansanalytiker
$44.9K
Human Resources
$48.7K
IT-teknolog
$43.7K
Investeringsrådgiver
$281K
Ledelseskonsulent
$202K
Produktdesigner
$62.3K
Produktleder
$170K
Programleder
$161K
Projektleder
$130K
Cybersikkerhedsanalytiker
$66.8K
Software Engineering Leder
$218K
Forsikringstegner
$78.7K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Zurich Insurance er Investeringsrådgiver at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $281,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Zurich Insurance er $110,725.

Andre ressourcer