Zoomcar Lønninger

Zoomcar's løn spænder fra $15,888 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $117,734 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zoomcar . Sidst opdateret: 9/2/2025