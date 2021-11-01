Virksomhedsoversigt
Zoomcar
Zoomcar Lønninger

Zoomcar's løn spænder fra $15,888 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $117,734 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zoomcar. Sidst opdateret: 9/2/2025

$160K

Produktleder
Median $118K
Software Ingeniør
Median $30.5K
Forretningsanalytiker
$15.9K

Data Scientist
$105K
Grafisk Designer
$23.9K
Programleder
$17.1K
Projektleder
$23.9K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Zoomcar er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $117,734. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Zoomcar er $23,926.

