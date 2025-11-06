Softwareingeniørmanager kompensation in San Francisco Bay Area hos Zoom spænder fra $285K pr. year for ZP1 til $331K pr. year for ZP4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in San Francisco Bay Area udgør i alt $325K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Zoom's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
ZP1
$285K
$185K
$85K
$15K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$314K
$229K
$75K
$10.7K
ZP4
$331K
$223K
$100K
$8.8K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Zoom er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)