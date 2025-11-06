Virksomhedsoversigt
Softwareingeniør kompensation in Greater Bengaluru hos Zoom spænder fra ₹3.57M pr. year for ZP1 til ₹5.82M pr. year for ZP3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Bengaluru udgør i alt ₹5.14M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Zoom's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
ZP1
(Entry Level)
₹3.57M
₹2.45M
₹1.08M
₹35.8K
ZP2
₹4.32M
₹2.83M
₹1.22M
₹264K
ZP3
₹5.82M
₹3.65M
₹1.9M
₹273K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Se 2 Flere Niveauer
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Zoom er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderede Stillinger

Maskinlæringsengeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Forskningsforsker

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Zoom in Greater Bengaluru ligger på en årlig samlet kompensation på ₹6,207,824. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Zoom for Softwareingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹4,994,795.

