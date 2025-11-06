Produktmanager kompensation in San Francisco Bay Area hos Zoom spænder fra $177K pr. year for ZP1 til $338K pr. year for ZP5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in San Francisco Bay Area udgør i alt $265K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Zoom's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Zoom er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)