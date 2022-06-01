Virksomhedsoversigt
Zoetis
Zoetis Lønninger

Zoetis's løn spænder fra $92,460 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $223,934 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zoetis. Sidst opdateret: 11/15/2025

Dataanalytiker
Median $162K
Softwareingeniør
Median $141K
Forretningsanalytiker
$92.5K

Data Science Manager
$136K
Marketingoperationer
$198K
Produktdesigner
$121K
Produktmanager
$104K
Projektmanager
$121K
Salg
$101K
Softwareingeniørmanager
$224K
Teknisk programmanager
$141K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Zoetis er Softwareingeniørmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $223,934. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Zoetis er $135,675.

