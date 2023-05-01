ZOE Lønninger

ZOE's løn spænder fra $30,720 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $166,414 for en Human Resources i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ZOE . Sidst opdateret: 11/15/2025