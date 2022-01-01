ZipRecruiter Lønninger

ZipRecruiter's løn spænder fra $79,600 i samlet kompensation om året for en Human Resources i den lave ende til $422,417 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ZipRecruiter . Sidst opdateret: 11/14/2025