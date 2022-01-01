Virksomhedsoversigt
ZipRecruiter Lønninger

ZipRecruiter's løn spænder fra $79,600 i samlet kompensation om året for en Human Resources i den lave ende til $422,417 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ZipRecruiter. Sidst opdateret: 11/14/2025

Softwareingeniør
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack Softwareingeniør

Dataanalytiker
Median $170K
Produktmanager
Median $258K

Produktdesigner
Median $142K

UX Designer

Softwareingeniørmanager
Median $294K
Bogholder
$91.3K
Forretningsanalytiker
$266K
Data Science Manager
$293K
Human Resources
$79.6K
Marketing
$259K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos ZipRecruiter er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos ZipRecruiter er Softwareingeniør at the Staff Software Engineer level med en årlig samlet kompensation på $422,417. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ZipRecruiter er $243,072.

Andre ressourcer