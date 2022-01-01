Zipline Lønninger

Zipline's løn spænder fra $136,591 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $243,800 for en Hardwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zipline . Sidst opdateret: 11/14/2025