Zimmer Biomet
Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Lønninger

Zimmer Biomet's løn spænder fra $50,736 i samlet kompensation om året for en Teknisk programmanager i den lave ende til $197,985 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zimmer Biomet. Sidst opdateret: 11/14/2025

Maskiningeniør
Median $100K

Kvalitetsengeniør

Salg
Median $85K
Biomedicinsk ingeniør
$124K

Forretningsanalytiker
Median $105K
Dataanalytiker
$78.4K
Produktdesigner
$66.1K
Produktdesignmanager
$177K
Softwareingeniør
$198K
Softwareingeniørmanager
$102K
Teknisk programmanager
$50.7K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Zimmer Biomet er Softwareingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $197,985. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Zimmer Biomet er $101,000.

