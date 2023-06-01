Zilliz Lønninger

Zilliz's løn spænder fra $120,000 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $423,870 for en Human Resources i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Zilliz . Sidst opdateret: 11/14/2025